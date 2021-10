Schianto tra due auto in periferia a Piacenza, un ferito in eliambulanza a Parma

Un uomo è rimasto ferito nella serata di venerdì 15 ottobre a Pontedellolio dove è avvenuto un incidente stradale all'incrocio tra via Boggiani e la strada Valnure. Un violento scontro tra due auto che ha coinvolto un uomo e una donna. Sul posto insieme ai vigili del fuoco in breve sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza della Pubblica assistenza Valnure, un equipaggio della pubblica di Rivergaro e l'automedica da Piacenza. Le condizioni dell'uomo sono però apparse serie ed è stato quindi richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata al campo sportivo. L'uomo ferito, che non sarebbe comunque in pericolo, è stato trasportato in volo all'ospedale di Parma.