Sciame sismico, il geologo: "Attività ridotta, ma è presto"

Nelle ultime 48 ore l'attività sismica sulla fascia pedecollinare parmense si è ridotta in modo significativo. "Ma è ancora troppo presto per poter considerare esaurita la sequenza ed escludere la possibilità che si verifichino scosse comparabili a quelle di maggiore intensità", dice il geologo Stefano Castagnetti. "Sotto il profilo statistico è un segnale positivo, che ci auguriamo si consolidi nel tempo. In ogni caso è sempre opportuno mantenere alta l'attenzione".