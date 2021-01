Sciatore disperso, cumuli di neve di tre metri: ricerche interrotte per il maltempo

Si sono concluse nel pomeriggio di oggi 2 gennaio 2021 le ricerche dello scialpinista in zona Schia, purtroppo senza esito. Le operazioni verranno sospese fino a quando non ci saranno degli standard di sicurezza più accettabili.

Questa decisione è stata presa collegialmente dalla Prefettura di Parma, dal CNSAS, dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri Forestali e dalla Protezione Civile e condivisa anche i sindaci dei due comuni interessati nella zona della ricerca, Palanzano e Tizzano

Attualmente persiste una condizione meteo di grande instabilità e le previsioni nel prossimi giorni non promettono nulla di buono. Questa situazione, non solo dal punto di vista meteo, ma anche dal punto di vista ambientale dove il manto nevoso è molto abbondante e sono presenti accumuli di neve, portati dal vento, che superano i tre metri con forte rischio di distacchi e rischio valanghe elevato non consente di proseguire. Appena le condizioni diventano più accettabili sul piano della sicurezza, il CNSAS sarà pronto a riprendere le operazioni ricerca mettendo in campo tutte le risorse disponibili.