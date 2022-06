Sciopero al magazzino che rifornisce Coop: scontri durante lo sgombero del picchetto

Uno sciopero sta interessando il magazzino, gestito dall'azienda Kamila - tramite il subappalto e tre cooperative - che si trova in via dell'Industria a Parma. Il magazzino rifornisce diversi punti vendita della Coop in tutta la regione. I circa 150 lavoratori si occupano principalmente di facchinaggio e carico/scarico merci. Nei giorni scorsi, dopo diverse ore di presidio dei lavoratori e dal sindacato Adl Coba davanti ai cancelli del magazzino, il picchetto è stato sgomberato da polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Video: Adl Cobas