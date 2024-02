Scipione Ponte, a fuoco un centro ippico: cavalli in salvo

Un grosso incendio sta divorando in questi minuti diversi balloni di fieno in un centro ippico di Scipione Ponte. Sta bruciando una parte di stalla assieme al fienile. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al rogo, ma sul posto ci sono già 12 operatori del 115 con quattro mezzi. Non dovrebbero essere coinvolti i cavalli del centro ippico, messi in salvo prima che le fiamme divampassero, ma gran parte della stalla è andata bruciata e sarebbe inagibile.

