Scipione Ponte: i ladri entrano in pieno giorno e svaligiano due appartamenti

Sono entrati all'interno di due appartamenti di Scipione Ponte in pieno giorno ed hanno rubato il piu possibile. Il blitz è durato pochi minuti: i ladri, dopo aver messo a segno i colpi, sono riusciti a scappare. I proprietari, dopo essere tornati a casa, si sono accorti dei furti ed hanno chiamato i carabinieri. I due episodi si sono verificati nella giornata di ieri, mercoledì 26 agosto. Secondo le prime informazioni i ladri sarebbero riusciti a portar via denaro contante, oltre ad alcuni oggetti preziosi. I militari di Salsomaggiore Terme, che hanno effettuato un sopralluogo, ora stanno portando avanti le indagini per identificare gli autori dei furti.

