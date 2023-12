Scippa il portafoglio ad una donna allo Shopping Center di Fidenza, i clienti la inseguono: denunciata 32enne bulgara

Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Soragna, nei giorni scorsi, durante un regolare servizio di pattugliamento delle zone più sensibili del territorio, ha notato una donna correre a gambe levate dalle parti dello shopping Center, in zona S. Michele di Campagna. Si sono immediatamente portati in direzione della giovane notando subito che la stessa era letteralmente inseguita da una serie di persone, ormai prossime e raggiungerla. Accesi i lampeggianti hanno fatto inversione e sono intervenuti interrompendo quel curioso inseguimento.

Non ci è voluto molto a risalire a quanto accaduto: poco prima, all’interno di uno dei negozi dell’area commerciale, la ragazza, una trentenne di origini bulgare, in Italia senza una fissa dimora ma gravitante nel milanese, aveva tentato di sottrarre con destrezza il portafoglio dalla borsetta di una donna. Questa, accortosi dell’azione criminale, impediva il furto iniziando ad urlare, attirando l’attenzione dei passanti. La scippatrice, vistasi scoperta, si era data alla fuga per evitare di doversi “confrontare” con le persone particolarmente indignate dal suo comportamento.

L’intervento dei Carabinieri, ha permesso di riportare tutti alla calma. La vittima, che confermava di non aver subito il furto né danni, essendosi accorta per tempo del tentativo della 30enne. La bulgara invece, è stata accompagnata in caserma a Fidenza, per le operazioni di rito, a seguito della quale la straniera sarà segnalata alla Procura della Repubblica di Parma per tentato furto aggravato e proposta per il Foglio di Via obbligatorio, provvedimento che le impedirà di tornare in Provincia per un periodo che può raggiungere i tre anni.