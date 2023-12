Scippano una coppia di anziani e fuggono cercando di investire un carabiniere: in manette due ladri

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, con l'aiuto degli operatori della Squadra Mobile della Questura di Parma, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di furto con strappo, due italiani residenti a Parma. Si tratta di un 64enne di un 48enne pluripregiudicati. I due, in concorso fra loro, sono stati sorpresi mentre si impossessavano di una borsa da donna con all’interno effetti personali ai danni di un anziano, in via Gaetano Cavagnoli. I fatti risalgono alla mattina del 13 dicembre scorso. Nel corso della stessa operazione, il 64enne è stato tratto in arresto anche nella flagranza del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo aver rubato la borsa, ha tentato di evitare il controllo ponendosi alla guida della propria vettura, non fermandosi all’alt intimato e successivamente tentando di investire un Carabiniere.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio è stata notata nella zona est della città ducale un'auto sospetta. A bordo della stessa vi erano due uomini che, alla vista della pattuglia, hanno eseguito un'inversione di marcia nel quartiere San Lazzaro, percorrendo ripetutamente via XXIV Maggio e via Bach di Parma a bassissima velocità, ponendo particolare attenzione ai pedoni in transito. Viste le manovre elusive, il veicolo sospetto è stato segnalato alle Centrali Operative sia dell’Arma dei Carabinieri che della Questura ed “agganciata” e monitorata da un equipaggio della Stazione di Parma Oltretorrente e da una della Squadra Mobile, entrambe in abiti civili. La vettura sospetta si è posizionata in maniera da avere un’ottima visuale dei pazienti in entrata ed uscita dalla Casa della Salute “San Lazzaro”. Dopo qualche minuto d’attesa, è passata sulla strada una coppia di persone anziane, la donna era claudicante e si aiutava nella camminata con un bastone, mentre nell’altra mano portava una vistosa borsa nera piena di oggetti. Entrambi erano appena usciti dalla Casa della Salute. Ad un certo punto il marito aiutava il coniuge facendosi carico del trasporto della borsa, mettendoselo sulla spalla sinistra, lato strada.

Sotto la stretta osservazione dei carabinieri e poliziotti, il conducente della vettura sospetta ha messo in moto e effettuata l’ennesima inversione ad “U”, affiancandosi a bassissima velocità alla coppia di anziani. Con violenza, l'uomo al lato passeggero ha cercato di strappare dal braccio del malcapitato la borsa, rientrando all’interno dell’abitacolo, facendo barcollare l’anziano che fortunatamente è riuscito a fatica a non perdere l’equilibrio. Immediatamente i due equipaggi in osservazione sono intervenuti, ma l’autista ha tentato una disperata fuga percorrendo via Ximenes. L’inseguimento si è protratto fino a via Torelli, dove il veicolo dei fuggitivi ha bruciato il semaforo rosso senza preoccuparsi della lunga coda di veicoli in attesa, invadendo la corsia opposta, dove gli equipaggi dei Carabinieri e della Polizia di Stato li hanno costretti, per pochi secondi, ad arrestare la marcia urlando ai due di essere appartenenti alle forze dell’ordine e tentando di aprire i loro sportelli per farli scendere, ma l’autista ha azionato la chiusura centralizzata e subito dopo, approfittando del varco creatosi ha accelerato bruscamente, tentando di investire un Carabiniere. Il passeggero, nel frattempo all’altezza del parco Ferrari, ha buttato al di fuori del finestrino la borsa appena rubata lanciando un oggetto, poi recuperato dagli operanti e risultato essere uno smartphone Samsung, risultato essere proprio dell’anziana vittima dello scippo. I due sono stati definitivamente bloccati, identificati e accompagnati presso gli Uffici del Comando Arma di Strada delle Fonderie. La borsa lanciata nei pressi del parco Ferrari è stata recuperata ed era anch’essa appartenente all’anziana uscita dal presidio sanitario. Le perquisizioni personali e presso le rispettive abitazioni consentivano di rinvenire denaro contante ed una carta bancomat, una pochette con anelli ed un orologio femminili, sottoposti a sequestro, in attesa di individuarne i proprietari, unitamente a strumenti di effrazione ed idonei all’offesa. La coppia anziana, informata del recupero della loro refurtiva, riconosceva la proprietà della borsa nera ed il telefono cellulare che il passeggero aveva gettato dal finestrino. I due, sottoposti agli arresti domiciliari, all’esito dell’udienza per direttissima, hanno patteggiato la pena rispettivamente a due anni e 4 mesi il 64enne e due anni e 8 mesi l’altro. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori approfondimenti tesi a stabilire eventuali responsabilità attribuibili ai due soggetti in ordine ad altri analoghi episodi.