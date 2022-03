Scippa una 80enne in via Garibaldi: 27enne arrestato in viale Toschi

Ha scippato una donna di circa 80 anni in via Garibaldi, in pieno centro a Parma, nella mattinata di oggi, martedì 1° marzo. Poi è scappato ma è stato bloccato dai carabinieri.

Un 27enne di origine thailandese, che ha agito verso le ore 10, è stato fermato ed arrestato dai militari che sono riusciti a raggiungerlo, dopo un breve inseguimento, nella zona di via Toschi.

Il giovane, con alcuni precedenti penali alle spalle, ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima. Il ladro si è avvicinato alla vittima, che stava facendo la spesa e le ha strappato la borsa. In pochi istanti i carabinieri si sono attivati per intercettare l'aggressore.