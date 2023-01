Scivola da una botte di vino in cantina e batte la testa, 65enne al Maggiore

Infortunio in una cantina in località Casanova di Pianello nel pomeriggio di domenica 29 gennaio. Qui è intervenuta l'eliambulanza del 118 insieme ai carabinieri per soccorrere un uomo piacentino di 65 anni caduto da un'altezza di circa 5 metri: pare si fosse arrampicato in cima a una botte per effettuare alcuni lavori di manutenzione quando all'improvviso è scivolato e cadendo ha battuto la testa. L'eliambulanza lo ha trasportato in volo all'ospedale Maggiore di Parma per accertamenti ma non si troverebbe pericolo.