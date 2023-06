Scivola in un canale: escursionista di Fidenza trovato morto in provincia di Bergamo

Un escursionista di Fidenza di 66 anni è stato trovato senza vita nella zona di Schilpario, in valle di Scalve, in provincia di Bergamo. L’escursionista era caduto in un canale molto impervio e i soccorritori lo hanno trovato all’imbocco della Valle del Vo. Le ricerche erano partite dopo la segnalazione del mancato rientro. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino, i carabinieri di Vilminore, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e vigili del fuoco.

Durante la verifica in un canale, effettuato tramite calate in corda doppia, i soccorritori hanno ritrovato il corpo del 66enne, privo di vita