Scivola lungo il sentiero: escursionista 38enne soccorsa con l'elicottero

Nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno i tecnici del Soccorso Alpino parmense sono intervenuti, insieme ad EliPavullo ed ai Vigili del Fuoco, sulle pendici del Monte Molinatico, nel comune di Borgotaro.

Una donna trentottenne residente in provincia di Parma è scivolata lungo il sentiero 893, in prossimità dell'innesto con il sentiero di crinale 00: la sfortunata escursionista ha accusato da subito un forte dolore all'arto inferiore che le ha impedito di proseguire il cammino in discesa.

Il compagno ha così avvertito il 118, che ha fatto confluire le squadre di soccorso verso il monte: mentre da Pavullo nel Frignano si è alzata in volo l'eliambulanza abilitata per i soccorso in ambiente ostile, con a bordo personale del Soccorso Alpino, le squadre terrestri del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco hanno iniziato un lungo avvicinamento dapprima in fuoristrada quindi a piedi. Fortunatamente il velivolo è riuscito ad individuare la donna ed a recuperarla velocemente, trasportandola all'Ospedale Santa Maria di Borgotaro per accertamenti.