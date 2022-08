Scivola nella scarpata di un torrente e si ferisce: giovane ricoverato al Maggiore

Soccorsi in azione, nel tardo pomeriggio di lunedì 29 agosto, al confine tra Salsomaggiore e Ponteghiara di Fidenza. Qui, intorno alle 19, un ragazzino sarebbe precipitato nella scarpata di un torrente nei pressi di un ponticello sul retro del locale "50 Special". Per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno recuperato con una barella a cucchiaio e poi affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con l'ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore e con l'automedica della Cri di Fidenza. Il medico e l'infermiere hanno riscontrato ferite di media gravità e hanno predisposto per il giovane il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma.