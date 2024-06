Scommettere sulla salute con l'alcol: al parco (per soldi) le "gare" a chi beve di più

Cos’hanno in comune un parco (quasi) al centro della città e una trentina tra lattine di birra vuote e bottiglie di vino parcheggiate a due passi da una panchina? No, non è la scena di un film o l’inizio di un romanzo raccontato nelle pagine di un libro. In comune hanno in realtà un giro di…scommesse. Si, avete capito bene. È l’ultima trovata in ordine di tempo che sta andando di moda a Parma. L’area verde è quella di parco Martini, dove gruppi di ragazzi, spesso giovani e volentieri stranieri, si danno appuntamento nella zona più nascosta, quella più interna di tutte. E lì inizia il gioco: a chi si ubriaca di più. In palio, quasi sempre, soldi. Vince chi riesce a bere di più. Birra e vino, soprattutto. A litri e spesso mischiati tra loro. Infilarsi nello stomaco diverse lattine (e comunque una in più dei “rivali”) può "garantire" decine di euro in pochi minuti. Lo stesso vale per gli altri. Chi scommette, lo fa puntando su uno o sull’altro, come fosse un’arena con i gladiatori o una partita di calcio, dove vincere (nel senso di bere) è l'unica cosa che conta. Di una semplicità estrema. Due o tre “match” a sera, dipende dall’alcol a disposizione, che secondo alcuni viene rubato dai negozi o i supermercati e secondo altri invece viene regolarmente acquistato. Parmatoday ha assistito a una di queste serate ad alto tasso di alcol, dove le sfide a colpi di vino e birra hanno cadenza settimanale. Una quindicina i ragazzi presenti, e uno di questi che avrà avuto non più di 18 anni, si è portato a casa 100 euro scolandosi diverse lattine e alcuni bicchieri di vino. Sono parte dei soldi messi in palio dopo le puntate degli “scommettitori”, che in caso di successo (soldi "investiti" su una persona oppure sull'avversario) avrebbero invece ricevuto il doppio della cifra scommessa da chi allestisce questa competizione della follia (ragazzi pure loro, ma un po’ più grandicelli).

I due adolescenti che si sono sfidati in un secondo momento invece hanno interrotto la “gara”: sospesa per sbornia e vomito, che hanno avuto la meglio.



I residenti

Da queste parti, dove ci sono anche campi di calcio e bambini di ogni età che giocano a pallone, e dove la gente porta a spasso i propri cani fino a tarda sera, qualcuno racconta di aver paura: per “quei gruppi di ragazzi che si riuniscono, bevono e poi si vede che sono ubriachi a tal punto da urlare e inveire contro chiunque. Dopo un certo orario è meglio lasciar perdere e rientrare”.



I rischi

Assumere birra e vino o viceversa, non cambia il risultato finale, che può essere una sbornia con postumi fastidiosi, come il vomito, ma quando si esagera si può avere un'intossicazione severa, potenzialmente fatale. E in effetti qualcuno che abita nei paraggi sottovoce dice di sapere e avanza l’ipotesi: “Qui succede di tutto, non ci sorprenderebbe che tra i giovani ricoverati per abuso di alcol qualcuno ogni tanto provenga da serate così pericolose”.

Paura e coprifuoco

In effetti ci si dà appuntamento a tarda sera, quando gli occhi indiscreti sono pochi o praticamente inesistenti. Ma la gente ha paura lo stesso. “A volte dalle camere o dai balconi sentiamo urlare così forte che è impossibile non svegliarsi. Sembra quasi che stiano facendo male a qualcuno. Capita di vederli bere e ce ne stiamo alla larga perché sotto l’effetto dell’alcol non sai mai cosa può succedere”.

Un altro residente chiude il discorso con un concetto che forse è la sintesi di tutto: “Tra tutti i modi che hanno per divertirsi hanno sicuramente scelto il peggiore. Sicuramente il più malato”.