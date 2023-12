Scomparsa una 13enne a Rubiera, il sindaco: "Potrebbe essere a Parma"

Nadejda, che tutti chiamano "Nadia", ha 13 anni e vive con la madre e il nonno a Rubiera (Reggio Emilia). Sabato 2 dicembre, intorno alle 14, è uscita di casa e non ha più fatto rientro. Non ha con sé il cellulare né i documenti. Lo stesso giorno, intorno alle 17, sarebbe stata avvistata a Reggio Emilia, in zona stazione. Ha i capelli biondi alla radice, rosa scuro da metà lunghezza fino alle punte.

"Questa ragazza rubierese di 13 anni, Nadia, non rientra a casa da qualche giorno - si legge in un post su Facebook del sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro. Chi pensa di avere informazioni utili può contattare i Carabinieri, che insieme alle altre Forze dell'Ordine la cercano a 360 gradi. Si ipotizza che possa essere a Reggio o a Parma"