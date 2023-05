Scontri per Parma-Venezia, il Questore: "Questi episodi vanno puniti e condannati"

Il Questore Maurizio Di Domenico prende posizione dopo gli scontri tra ultras all’indomani della Partita di calcio Parma Venezia che ha visto la squadra di casa superare la compagine sportiva lagunare e staccare direttamente il biglietto per i playoff senza giocare le fasi preliminari.

“Episodi del genere vanno immediatamente puniti e condannati. Il comportamento di pochi rischia di pregiudicare la correttezza e la lealtà della maggioranza delle persone che vanno a tifare la propria squadra del cuore. Lo sport dev’essere un momento di aggregazione sociale all’insegna del rispetto e della legalità. Tutta l’attività svolta dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze dell’Ordine, in occasione dei servizi di ordine pubblico per le partite è proprio quella di prevenire condotte del genere. Le intensificazioni del controllo del territorio e l’aumento delle pattuglie impegnate nel servizio di ordine pubblico hanno consentito di contrastare questi fenomeni di illegalità per fortuna sporadici"