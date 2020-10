Scontri tra antagonisti e polizia all'Università di Torino: obbligo di firma per una giovane di Parma

Un giovane 26enne residente a Parma, aderente ad alcuni collettivi universitari, è stata raggiunta dalla misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiana in seguito all'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata per l'episodio avvenuto il 13 febbraio alla Palazzina Einaudi di Torino, sede universitaria delle facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza. In occasione di un convegno del collettivo di estrema destra Fuan si erano verificati alcuni disordini, che avevano coinvolto i militanti di un collettivo della sinistra antagonista, le forze dell'ordine e gli studenti del Fuan. La misura è stata eseguita dalla Digos di Torino. I provvedimenti si aggiungono a quelli già eseguiti lo scorso 23 luglio nei riguardi di altri 19 militanti nell'area autonoma.

