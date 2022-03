Scontro auto-furgone sulla via Emilia: due feriti in Ospedale

A Sanguinaro, lungo la via Emilia, un furgone e un auto si sono scontrate poco dopo le 14:40. La dinamica che ha portato allo scontro è in corso di accertamento, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi ma entrambi i conducenti sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore con ferite lievi. Il furgone è uscito di strada dopo l'impatto. Lungo il tratto stradale interessato si sono formate molte code, che grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia si stanno smaltendo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica di Ponte Taro.