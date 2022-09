Cade con lo scooter a Tabiano Bagni: elisoccorso in volo, grave il centauro

È stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Parma un 37enne che, intorno alle 19.30 di martedì 13 settembre, è caduto con il suo scooter in viale Fidenza a Tabiano di Salsomaggiore. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'albergo Sporting e qua sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore, con l'ambulanza infermieristica. Una volta giunti sul posto hanno prestato le prime cure all'uomo: pare che scivolando dal mezzo a due ruote abbia battuto il torace sul manubrio e la testa sull'asfalto, riportando gravi ferite anche al capo. Infermiere e soccorritori hanno immobilizzato e spinalizzato il 37enne, nell'attesa dell'elisoccorso giunto da Parma. Il medico ha predisposto per lui il trasporto d'urgenza al Maggiore.