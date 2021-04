Scontro sulla Cisa, un uomo finisce in rianimazione

Brutto incidente sull'A15, in direzione Cisa. A Parma Ovest, all'altezza di Noceto, un camion che traportava un carico di maiali si è ribaltato. Non sono ancora note le cause che hanno determinato l'incidente, ma c'è già un parziale bollettino, che parla di due feriti. Uno grave, trasportato in elisoccorso al Maggiore di Padma. Si tratta dell'autista di un furgoncino, trasportato in elisoccorso al Maggiore di Parma. Non è riuscito a evitare l'impatto con il camion. L'altro autista invece ha riportato ferite di media gravità. Dopo l'impatto, dei maiali hanno vagato per la strada, contribuendo alla formazione di code sull'A15. Sul posto i mezzi di soccorsi, di recupero degli animali e rimozione dei veicoli.