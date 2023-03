Scontro tra due auto, due feriti: un morto e un ferito grave

Terribile scontro nel pomeriggio sulla provinciale cremonese a Ragazzola. Due auto sono venute a contatto per cause ancora in corso d'accertamento. Una delle due è finita in un fossato e si è ribaltata, con il suo conducente che ha perso la vita dopo essere stato trasportato d'urgenza all'Ospedale. Si tratta di un 93enne di Roccabianca. È grave anche l’uomo alla guida dell’altra auto, un 59enne. Oltre al 118, alla Polizia Locale e ai carabinieri, si è alzato in volo anche l'elisoccorso.