Terribile incidente in via Colorno, poco dopo le 20:30. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono venute a contatto. Una è finita in un fosso, a lato della carreggiata, con il conducente rimasto ferito e trasportato dall'ambulanza del 118 al Maggiore. Sul posto era presente anche la Polizia Locale che ha riportato il traffico alla normalità.