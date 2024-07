Scontro tra furgone e auto, ferito 76enne

Questa mattina, alle 5.30, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla, nel Reggiano, contattati dall'operatore in servizio al 112, allertato dalla sala operativa del 118, sono intervenuti lungo la provinciale 5 del comune di Reggiolo per i rilievi di un incidente stradale con feriti. I militari hanno accertato che, per cause all'esatto, si sono scontrati un furgone condotto da un 52enne residente nel Ferrarese e un'auto condotta da un 76enne di Gualtieri. A seguito dell'impatto il conducente dell'auto è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma, ma non sarebbe in pericolo di vita.