Scontro tra moto e camion sull'A1: due centauri gravi al Maggiore

Grave incidente sulla A1, nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Un camion e una moto sono entrati in collisione, per cause ancora sconosciute. A riportare i danni maggiori sono stati i motociclisti, trasportati d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. Necessario il ricovero nell'area codici rossi. A causa dell'incidente, il traffico è rimasto bloccato con diversi chilometri di coda. Presenti sul posto i mezzi di soccorso.