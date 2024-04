Scooter travolge una bici: tre feriti, l'elisoccorso in volo

Incidente nella tarda mattinata del 13 aprile a Quadrelli di Travo. Qui per cause al vaglio della polizia stradale, uno scooter con a bordo madre e figlio 30enne, ha travolto un ciclista. La caduta sull'asfalto è stata ovviamente inevitabile per tutti e tre. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Pubblica Assistenza di Travo e Rivergaro nonché l'auto infermieristica del 118 di Bobbio e i vigili del fuoco. Con loro anche l'elicottero di Parma. Il bilancio è di tre feriti, non gravi, che sono stati portati all'ospedale di Piacenza.