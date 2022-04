Scoperti a rubare rame in un magazzino dismesso: due identificati, altri si danno alla fuga

Rischiano una denuncia per tentato furto due uomini tra i 30 e i 40 anni che, insieme ad altri due complici poi fuggiti, si sono introdotti nella ex Atlatis di Sariano di Gropparello per rubare decine di metri di cavi di rame. I ladri, pare di origine straniera e provenienti dalla provincia di Parma, sono entrati in azione intorno alle 17 di venerdì 8 aprile. In quattro sarebbero giunti davanti allo stabilimento dismesso della Azimut Group, nella frazione della Valvezzeno, con un furgone pare prestato da conoscenti. Nei grossi capannoni, non più attivi da anni, volevano rubare ingenti quantitativi di rame che, all’arrivo prima delle guardie giurate di Ivri-Sicuritalia e poi dei carabinieri, erano già stati arrotolati e pronti per essere caricati sul mezzo. Non solo, erano stati presi di mira anche vari cavi della luce e altra componentistica dei quadri elettrici. Gli strani movimenti di fronte allo stabilimento sarebbero stati notati da alcune persone di passaggio che avrebbero avvisato una guardia del gruppo di vigilanza che, una volta sul posto, avrebbe visto i quattro ladri darsi alla fuga. Poco dopo sono giunti i militari dell’Arma da Morfasso e da Fiorenzuola (Nucleo radiomobile). Nel corso di un’ispezione nel territorio, con l’obiettivo di rintracciarli, due sono stati individuati e fermati. Sono stati portati in caserma ed identificati: la loro posizione è al vaglio.