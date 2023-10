Scoperto da due carabinieri in borghese mentre tenta di rubare una bici in centro: scatta l'inseguimento, tunisino bloccato e arrestato

Nel pomeriggio di ieri, due carabinieri del Comando Stazione di Parma Centro, liberi dal servizio, hanno arrestato un 33enne tunisino per il reato di tentato furto.

I due militari, mentre passeggiavano per le vie del centro, hanno notato, in piazza Garibaldi un tunisino, conosciuto poiché già denunciato ed arrestato più volte per reati contro il patrimonio. Lo straniero, accovacciato vicino alla ruota posteriore di una bici, incatenata alle apposite rastrelliere, era intento ad armeggiare con una sorta di palanchino, nel tentativo di forzare il lucchetto della catena che assicurava la bici alla rastrelliera.

I due carabinieri si sono avvicinati allo straniero il quale vistosi scoperto, ha cercato di fuggire, ma è stato immediatamente bloccato. I carabinieri hanno recuperato l’attrezzo in ferro utilizzato come palanchino che lo straniero aveva lasciato incastrato fra la catena e la ruota, nel momento in cui ha cercato di fuggire.

A questo punto, i due carabinieri hanno richiesto alla centrale Operativa del Comando Provinciale, l’ausilio dei colleghi, che sono sopraggiunti dal Comando Stazione di Parma Centro e hanno accompagnato l’uomo presso il Comando Stazione di via Garibaldi.

I militari hanno individuato il proprietario della bicicletta, che ha sporto denuncia per il tentativo di furto. Lo straniero, noto alle forze dell’ordine, annovera numerosissime denunce e arresti per reati contro il patrimonio e poche ore prima del suo fermo era stato denunciato per il reato di ricettazione, così come documentato da un verbale di perquisizione rinvenuto. Lo straniero è stato tratto in arresto per furto aggravato.