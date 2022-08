Scoppia la rissa per motivi di gelosia: un uomo ferito con un forchettone da cucina

Due cittadini ivoriani si affrontano per strada per motivi di gelosia e vengono denunciati per lesioni. Questo quanto accaduto ieri sera, intorno alle 22, in Piazza della Pilotta dove la pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in soccorso di un 27enne ivoriano aggredito da un connazionale. Sul posto i militari hanno richiesto l’intervento del 118 in quanto il ragazzo ha presentato sulla spalla sinistra una lesione causata dall’utilizzo di un oggetto contundente. Sul ciglio del marciapiede è stato sequestrato un forchettone da cucina compatibile con le lesioni.

I Carabinieri hanno ricostruito l’episodio ed accertato che il 27enne nel pomeriggio era stato minacciato da un connazionale in quanto, secondo quest’ultimo, aveva una relazione con la ex fidanzata. La sera ha aspettato che passasse in Piazza, in sella alla bicicletta, e ha notato che il connazionale che lo aveva minacciato, identificato successivamente in un 39enne, con passo spedito lo seguiva e raggiunto con la scusa di parlare. Ma ha estratto dalla tasca il forchettone da cucina con il quale lo ha colpito. Istintivamente, il 27enne, per difendersi, ha lanciato la bici contro il 39enne che ha iniziato a colpirlo a pugni, facendo nascere tra i due una colluttazione che è terminata solo quando l’uomo è scappato. Le immediate ricerche delle pattuglie hanno consentito di individuare l’aggressore nelle vicinanze di Ponte Verdi. Constatato che anche il fermato ha presentato lievi lesioni dovute evidentemente alla lite è stato accompagnato in ospedale. Il 27enne è stato dimesso con pochi giorni di prognosi mentre il 39enne è stato solo medicato. Condotti in caserma sono stati denunciati per lesioni.