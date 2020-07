Scuole: 78mila euro agli studenti del distretto Sud Est per Pc e tablet

Tanti ne arriveranno sul nostro territorio, grazie ai 5 mln stanziati dalla Regione e il milione donato da Zanichelli Editore. I beneficiari individuati da istituti comprensivi e Servizi sociali Sei milioni di euro per garantire a tutti i ragazzi delle scuole e degli istituti di formazione professionale dell’Emilia-Romagna gli strumenti e le connessioni internet per la didattica a distanza. Cinque li ha stanziati la Regione, mentre un milione, riservato agli alunni delle elementari, è stato donato da Zanichelli Editore.

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti delle famiglie in condizioni economiche più difficili gli strumenti tecnologici (Pc e tablet) e le connessioni internet per la didattica a distanza, consentendogli il dialogo con gli insegnanti e i compagni di classe in questo periodo in cui restano ancora da definire le modalità di ripresa delle lezioni. A livello regionale saranno oltre 17mila gli studenti che riceveranno un contributo per l’acquisto dei necessari device tecnologici, mentre per il Distretto Sud Est della provincia di Parma, che comprende anche i cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, le risorse a disposizione sono pari a 60.718 euro per gli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado, alle quali si sommano altri 17.542 riservati agli alunni delle elementari.

Nel distretto Sud Est e nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), i beneficiari sono stati individuati dopo un’accurata analisi condotta dagli Istituti comprensivi in collaborazione con i servizi sociali, nel caso dell’Unione con Azienda Pedemontana Sociale, per assicurare che i fondi vadano a chi ne ha un’effettiva necessità. Per garantire una tempestiva ed efficace attuazione delle misure, il Comune di Langhirano, in qualità di capofila del Distretto Sud-Est, sta completando la definizione dell'elenco dei beneficiari che nel mese di agosto, riceveranno comunicazione sul loro voucher personalizzato per l'acquisto del dispositivo, eventualmente insieme allo strumento di connettività assegnato, presso i rivenditori che verranno accreditati e pubblicati sui siti dei singoli Comuni.