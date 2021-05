Scuote le lenzuola ma dentro c'è il gatto: salvato dai Vigili del Fuoco

Una donna ha deciso di scuotere le lenzuola, una normale attività delle prime ore della mattina, ma non si è accorta che all'interno c'era il suo gatto, di pochi mesi, che si era nascosto proprio all'interno del letto. Il gattino, che è volato di sotto, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco.

L'episodio, a lieto fine, si è verificato in via Matteotti a Salsomaggiore Terme. La proprietaria di casa, poco dopo essersi svegliata, ha aperto le finestre per far entrare aria nell'appartamento e ha deciso di scuotere le lenzuola. Il gattino era all'interno e ha fatto un volo di alcuni metri: l'animale, però, stava bene e gli operatori del 115 l'hanno restituito alla proprietaria.