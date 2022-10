Neviano, 60enne si schianta con la sua mountain-bike contro un muretto: interviene l'Elipavullo, è in gravi condizioni

Brutta caduta per un sessantenne residente in provincia di Parma mentre si trovava su un sentiero in mountain bike con un amico. Ora è ricoverato in gravi condizioni.

L'uomo si trovava a Neviano degli Arduini sul sentiero CAI 757 quando, a seguito di una disattenzione, ha perso il controllo del mezzo e ha subito un violento scontro contro un muretto riportando diversi traumi. L'amico ha subito contattato la centrale operativa del 118 che ha attivato diversi comparti tra cui la stazione Mt Orsaro del Saer che ha impiegato quattro squadre di tecnici, l'automedica di Lagrimone, la Croce Rossa di Scurano che è intervenuta con un mezzo 4x4 e i Vigili del Fuoco mentre è stato attivato l'Elipavullo per l'evacuazione.

Il sentiero fortunatamente è risultato percorribile con le jeep e mezzi fuoristrada per cui i tecnici e gli operatori sanitari sono riusciti a raggiungere celermente il target prestando i primi soccorsi sanitari e stabilizzando il paziente mentre l'elisoccorso atterrava e sbarcata il personale sanitario e predisponeva, assieme al Saer, l'evacuazione del ferito. L'uomo è stato infine trasportato all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.