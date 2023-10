Sedicenne si allontana dalla Comunità in cui era finito dopo un arresto per rapina: misura aggravata, trasferito nel carcere minorile di Bologna

Giovedì pomeriggio la Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa il 25 ottobre 2023, dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, nei confronti di un sedicenne nato e residente a Parma. Il giovane, che il 5 ottobre del 2023 era stato arrestato a Parma, per il reato di tentata rapina in concorso era stato collocato in comunità.

Tuttavia, dopo le numerose e reiterate violazioni alle regole comunitarie e all’arbitrario allontanamento dalla comunità è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria competente l’aggravamento della misura con la misura cautelare della custodia in istituto penale minorile per un mese. Il minore, rintracciato presso il proprio domicilio, dopo essere stato accompagnato in Questura insieme ai genitori e una volta espletate le formalità di rito, è stato condotto presso l’istituto penale minorile di Bologna.