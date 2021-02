Sedici persone assembrate nel circolo privato dopo le 22: locale chiuso e 17 multe

Stavano consumando cibi e bevande all'interno di un circolo privato, in centro storico a Parma, venti minuti dopo l'orario fissato per il coprifuoco e oltre 4 ore dopo l'orario in cui avrebbe dovuto chiudere. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma, insieme agli agenti della polizia Locale sono arrivati sul posto in seguito a numerose segnalazioni ed hanno disposto la chiusura del locale per cinque giorni. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 5 gennaio. Le persone all'interno del circolo privati, ben sedici, evidentemente stavano facendo parecchio rumore tanto che i residenti se ne sono accorti ed hanno chiamato la polizia. Era ormai già passato l'orario del lockdown: alle 22.20 i poliziotti - impegnati in alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme anticovid - sono arrivati sul posto insieme agli agenti della polizia Locale. Dopo essere entrati all'interno del circolo hanno verificato la presenza di sedici persone, tutte raggiunte da sanzioni per la violazione del coprifuoco e del divieto di assembramento, Multato anche il gestore del circolo, che avrebbe dovuto chiudere alle ore 18.