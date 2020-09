Segrega in casa la compagna per anni: condannato a due anni

Anni da incubo, vissuti nel terrore che il compagno potesse accorgersi di qualche comportamento che giudicava non adeguato a lei e maltrattarla. L'ha tenuta per anni segregata all'interno dell'abitazione all'interno della quale vivevano, impedendole di uscire di casa, anche per andare a lavorare. Era il padre-padrone che decideva tutto al posto suo e pensava di poter controllare la ragazza, in modo autoritario e violento. Il Tribunale ha condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia un uomo che, dopo l'inizio della convivenza, obbligava la sua compagna a non uscire di casa. Il suo comportamento estremamente possessivo e geloso contribuiva ad alimentare la situazione di angoscia che creava all'interno dell'ambiente famigliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.