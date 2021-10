In casa sei chili di marijuana a 14 piante di canapa: arrestato 57enne

I carabinieri lo hanno fermato in Oltretorrente a Parma mentre si fumava la classica canna ma hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione di Colorno, visti i precedenti penali. Un 57enne italiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed ora si trova nel carcere parmigiano di via Burla. Nella sua abitazione i militari hanno infatti trovato oltre 6 chili di marijuana, oltre a 14 piante di canapa mature e tutto l'occorrente per la coltivazione. All'interno della casa, perquisita dai carabinieri, è stata trovata una grande quantità di 'erba': 6 chili e 200 grammi e 14 piante con inflourescenza di altezza compresa tra i 70 e i 165 centimetri. Fermato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio per il 57enne sono scattate le manette: ora si trova in carcere, in attesa del processo.