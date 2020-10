Semina il panico e ruba il cellulare al passeggero di un pullman in A15: arrestato 19enne

Prima ha seminato il panico a bordo di un pullman della linea Roma-Bologna-Genova, poi ha rubato il cellulare ad un passeggero e, dopo l'arrivo dei poliziotti, ha cercato di ferirsi per sottrarsi al controllo. Un 19enne di origine algerina, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale che, dopo aver raggiunto l'autobus in A15, lo hanno scortato fino alla prima area di servizio nei pressi di Berceto. L'episodio si è verificato due giorni fa: il giovane, passeggero del bus, ha iniziato ad infastidire gli altri passeggeri. Un passeggero, dopo il trambusto del 19enne, si è accorto di non avere più il cellulare: a quel punto sono stati avvertiti i poliziotti. Una pattuglia della Stradale di Berceto ha raggiunto il pullman e lo ha fatto fermare: per il giovane sono scattate le manette per furto aggravato.

