Senso unico alternato sulla Sp 8 a Sissa

La Provincia di Parma, Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il transito a senso unico alternato regolato da movieri sulla Strada Provinciale n. 8 di Sissa, all'interno della rotatoria di intersezione con la via Torta nel Comune di Sissa-Trecasali, dalle ore 19 di venerdì 27 agosto fino alle ore 7 di sabato 28 agosto 2021, e comunque fino alla rimozione del cantiere. La misura si è resa necessaria per consentire all’Impresa Pizzarotti & C spa di realizzare il manto stradale d'usura sulla sede stradale, nell’ambito dei lavori di adeguamento della Sp 8 di Sissa, lavori rientranti all’interno della realizzazione del Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero. Si tratta infatti di lavorazioni per la cui esecuzione occorre occupare parte di carreggiata stradale, da qui la necessità del senso unico alternato.