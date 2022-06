Senza biglietto, picchia il capotreno e il macchinista. Scende e scaglia sassi contro il convoglio

Un giovane senza biglietto ha scagliato la sua ira su capotreno e macchinista, picchiandoli entrambi. Pizzicato mentre viaggiava senza il suo ticket, è stato allontanato dal convoglio dalle forze dell'ordine prima di sfodare la sua rabbia contro il personale. E' stato denunciato in quanto non in possesso del titolo di viaggio. Ma dopo qualche ora si è presentato su un altro treno, dove prestava servizio lo stesso capotreno. Alla stazione di Sorbolo è stato invitato a scendere, ma ha iniziato a scagliare sassi contro il convoglio, cercando di colpire il personale senza riuscirci. E' successo sulla linea Parma-Suzzara, una delle rotte più trafficate.