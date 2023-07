Sfrecciano alle 3 di notte senza casco a bordo di un motorino rubato: denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati fermati dai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente mentre viaggiavano a bordo di un motorino senza indossare il casco ma dagli accertamenti il mezzo risulta rubato. I due sono stati denunciati due minori per ricettazione. Alle 3 a bordo di un motorino senza indossare il casco, sono notati dalla pattuglia che attivati i dispositivi luminosi d’emergenza vuole procedere al controllo. Invece, inizia un breve inseguimento da Via Massimo D’Azeglio a Piazzale Santa Croce quando alla fine il conducente decide di fermarsi. Seppure il ciclomotore è

regolarmente in moto con l’utilizzo della chiave d’accensione, dalla verifica della carta di circolazione, risulta intestato ad un 66enne di Langhirano.

Chieste spiegazioni i due entrambi minorenni, di cui uno con diversi precedenti, ammettono le proprie responsabilità dichiarando di aver rubato il

ciclomotore dal cortile privato di un’azienda dopo averlo trovato con le chiavi inserite, giustificando tale gesto con il fatto che si erano recati in piscina a

Langhirano ma perdendo l’ultimo autobus utile per ritornare a Parma. Accompagnati in caserma sono stati denunciati per ricettazione ed affidati ai

genitori. Lo scooter è stato restituito al proprietario.