Guida lo scooter senza patente e non si ferma all'alt dei carabinieri: 18enne bloccato dopo un inseguimento

Non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri a Salsomaggiore Terme mentre era a bordo di uno scooter ed ha cercato di scappare. Un 18enne è finito nei guai nel pomeriggio di ieri, 25 maggio: non aveva mai conseguito la patente e il mezzo era anche privo di assicurazione e revisione. Una pattuglia della Radiomobile ha infatti intimato l'alt al mezzo a due ruote, che stava transitando nei pressi della stazione degli autobus.

Il conducente, però anziché fermarsi ha accelerato all’improvviso, cercando di sfuggire ai carabinieri per sottrarsi al controllo. Dopo breve

inseguimento di pochi minuti è stato raggiunto e identificato, accertando che il ciclomotore era condotto da un 18enne residente a Salsomaggiore che non aveva mai conseguito la patente. Il veicolo, tra l’altro, era privo di assicurazione e revisione. Accompagnato presso gli uffici della compagnia, il giovane è stato quindi sanzionato ai sensi del vigente normativa del codice della Strada per non essersi fermato all’alt, per guida senza patente di un mezzo a motore privo dell’assicurazione obbligatoria e con revisione scaduta. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro.

Sempre nel corso di alcuni controlli a Salsomaggiore è stato denunciato un operaio 45enne, il quale controllato alla guida del suo furgone, proprio nel centro del paese, dai carabinieri è risultato positivo all’alcooltest con un tasso di 2,8 g/l, ben oltre le soglie di legge. Per lui patente ritirata e denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.