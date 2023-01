Senza via d’uscita la crisi di Ego Airways, società in liquidazione

È senza via d’uscita la crisi economica di Ego Airways. La società aerea, con capitali e imprenditori piacentini protagonisti conosciuta anche a Parma, non ha avuto fortuna. È stata messa in liquidazione a metà dicembre, dopo che Enac (l’ente nazionale per l'aviazione civile) ha revocato la licenza nell’aprile 2022 e sospeso i voli. La società milanese, che vedeva il piacentino Marco Busca al comando dell’iniziativa imprenditoriale, aveva investito e rischiato in un momento delicato, a pandemia ancora in corso. L’obiettivo era quello di specializzarsi nei voli nazionali, da Nord a Sud. Il debutto era stato un volo di linea dall’aeroporto di Parma a quello di Lamezia Terme, nel marzo 2021. Prima di quello Ego Airways anche la compagnia di volo ufficiale del Napoli, prima di fermarsi dopo quattro mesi. La crisi economica ha coinvolto, in questi ultimi tre anni, tutte le compagnie aeree.

I cinquanta dipendenti - piloti, assistenti di volo, addetti a terra - sono in cassa integrazione straordinaria, ma ci sono stati problemi, intoppi e rallentamenti nell’elargizione dei fondi. Come riportano alcune cronache lombarde, alcuni dei dipendenti sarebbero in notevoli difficoltà economiche e si sarebbero rivolti ad avvocati. Ego Airways sperava di rimettersi in volo in tempi stretti. Nel frattempo a Roma si vocifera dell'arrivo di una nuova compagnia ("AviaRoma") della società Galaxia-AmonRa Capital. Non ci sono conferme, ma potrebbe aver acquisito le licenze di volo e il Coa (Certificato di operatore aereo) proprio della società milanese-piacentina.