Sequestrati 30 chili di prodotti scaduti in un bar

I Carabinieri del Nas di Parma, in collaborazione con i carabinieri di Reggio Emilia, hanno proceduto al controllo e ispezione igienico-sanitaria di alcuni bar della città. In un bar del centro, i militari del Nas di Parma, con i colleghi reggiani, hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei controlli, i militari operanti hanno rinvenuto e sequestrato 30 chilogrammi di prodotti alimentari vari (brioche, succo di frutta, latte) scaduti di validità. Gli alimenti sono stati sequestrati mentre, al titolare dell'attività, sono state comminate sanzioni per 2.000 euro. Il valore commerciale dei prodotti alimentari sequestrati ammonta ad alcune centinaia di euro.