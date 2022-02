Sequestrati oltre 12 chili di droga tra cocaina e hashish: due arresti

I poliziotti della squadra mobile di Parma hanno stroncato due grossi giri di spaccio: nei giorni scorsi hanno infatti sequestrato oltre 12 chili di droga, tra hashish e cocaina.

I due pusher, un 41enne albanese e un 28enne domenicano, sono stati arrestati ed ora si trovano nel carcere di via Burla con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo sequestro è avvenuto giovedì. Uno spacciatore albanese, che si trovava nei campi da rugby del quartiere Montanara, nella zona di via Lago Verde, è stato controllato dai poliziotti: in tasca aveva qualche grammo di hashish e un coltellino, usato per tagliare la droga. Nel vano motore della sua auto gli agenti hanno trovato tre panetti di hashish. Nella sua abitazione in zona stadio i poliziotti hanno trovato la parte più consistente della droga: in tutto più di 11 chili di hashish. Il pusher spacciava al dettaglio soprattutto a giovani e giovanissimi.

Il 28enne domenicano, invece, è stato fermato sabato pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria: addosso aveva un chilo di cocaina purissima. Nella sua abitazione in Oltretorrente i poliziotti hanno trovato il resto: in tutto un chilo e 300 grammi.