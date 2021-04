Sequestrato un chilo di coca nascosto sotto il sedile: arrestato pusher albanese

Dopo il sequestro record di cinque chili di cocaina purissima, i carabinieri di Parma piazzano un altro colpo. Un altro panetto di coca era pronto per essere messo sul mercato. I fatti risalgono a martedì sera, quando a seguito di accertamenti i carabinieri del comando provinciale di Parma hanno seguito gli spostamenti di un altro cittadino di origine albanese domiciliato, nei mesi scorsi, a Parma. Si muoveva a bordo di un’autovettura con fare sospetto in prossimità di Parma, mentre percorrendo l’autostrada A1 si era diretto verso Nord. Gli investigatori dell’Arma hanno deciso di pedinare il 23enne, e al controllo in prossimità del casello autostradale di Chiari in provincia di Brescia, hanno rinvenuto un chilo e cento grammi di cocaina. Era nascosto in un vano realizzato nella portiera anteriore del lato passeggero, dove c'era custodito un “panetto” di cocaina pressata.

La droga è risultata avere un elevato grado di purezza e una volta “tagliata” avrebbe permesso di immettere sul “mercato” degli stupefacenti oltre 2.000 dosi per un valore stimato di circa 150.000 euro. Come in molti casi avviene, l’involucro contenente lo stupefacente è risultato contraddistinto da un logo; in questo caso molto particolare, un Koala. Sono in corso accertamenti per verificare se possa far parte di una specifica partita già riscontrata in altre località in Italia. E' stato inoltre rintracciato e perquisito il nuovo domicilio del cittadino albanese, un appartamento nel comune di Sarnico in provincia di Bergamo. All’interno della casa è stata rinvenuta altra droga, confezionata già in dosi da immetere su strada, oltre al materiale vario per la pesatura ed il confezionamento. L’arrestato è stato portato in carcere, a Brescia.

Nel mese di aprilei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, hanno complessivamente proceduto al sequestro di circa 7 chilogrammi di cocaina con il contestuale arresto in flagranza di reato di 8 persone, l’attuale strategia dell’Arma ducale è quindi quella di “colpire” principalmente i fornitori all’ingrosso di droga al fine di impedire l’approvvigionamento dei pusher al dettaglio operanti in città, che spesso causano degrado in alcune vie e parchi cittadini.