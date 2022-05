Maxi sequestro di droga dei carabinieri, nascondeva oltre 30 chili di hashish in una Bmw abbandonata: 32enne arrestato

Grosso colpo dei carabinieri di Parma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nascondeva oltre 30 chili di droga all'interno di una Bmw abbandonata, parcheggiata nel cortile del condominio in cui vive.

Un 32enne residente a Parma è stato arrestato ieri pomeriggio, lunedì 30 maggio, da una pattuglia della radiomobile dei carabinieri della compagnia di Parma che hanno fermato l'uomo per un controllo stradale in via Emilio Lepido a Parma.

Il conducente stava infatti usando il cellulare mentre era alla guida. L'hashish sequestrato avrebbe fruttato sul mercato, dopo la divisione in un milione di dosi, oltre 300 mila euro. Nel corso degli accertamenti sul veicolo e sul conducente, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, il giovane si è mostrato molto agitato.

I carabinieri hanno trovato alcuni oggetti da scasso all'interno di un borsone: c'erano cacciaviti, tenaglie, forbici e martelli.

L'uomo non ha saputo giustificare la presenza degli arnesi. I militari hanno così deciso di perquisire la sua abitazione che si trova a pochi metri dal luogo del controllo. In casa aveva 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento e un proiettile. I carabinieri hanno trovato anche le chiavi di una Bmw archeggiata in cortile e abbandonata. Il 32enne ha tentato, senza riuscirci, di liberarsi delle chiavi. In casa c'era anche il libretto di circolazione del veicolo.

carabinieri hanno trovato, nascosti in un sacco nero della spazzatura, oltre 30 chili di hashish, divisi in 300 panetti da 100 grammi l'uno. La droga, dopo la divisione in un milione di dosi, avrebbe fruttato sul mercato oltre 300 mila euro.

Un grosso colpo allo spaccio di droga nella nostra città, che continua ad essere un punto di riferimento per gli spacciatori di varie aree, sia per la presenza di una clientela 'forte' come numeri e come quantità di droga acquistata.