Sequestro per 170mila euro a un condannato per mafia, il commento del sindaco

La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Parma, su richiesta della Procura, nei confronti di una persona già condannata per associazione di tipo mafioso. Un sequestro per un valore di oltre 170mila euro. Il provvedimento è scaturito da accertamenti svolti dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Parma sul rispetto della antimafia da parte di persone con precedenti penali specifici e residenti in provincia.

Il commento dell’assessore De Vanna sul sequestro del locale di via D’Azeglio di questa mattina. "Ringrazio le autorità inquirenti e la Guardia di Finanza per questa importantissima attività investigativa e per i conseguenti provvedimenti assunti che neutralizzano alla radice gravissimi rischi di infiltrazione mafiosa che non possiamo né tollerare né ignorare in alcun modo. Il coordinamento proattivo tra varie istituzioni conferma l'impegno della Città su questo versante a garanzia delle regole della convivenza civile. Questa sera, in Piazzale Picelli, con la Cena della Legalità promossa insieme a Libera, rilanceremo il nostro messaggio contro ogni infiltrazione, collusione, connivenza criminali e per la tutela della legalità".

Il sindaco Michele Guerra gli fa eco: "Un altro colpo alle infiltrazioni che le mafie tentano di portare nel nostro territorio e una dimostrazione ulteriore dell’efficacia del controllo e delle indagini che le forze dell’ordine esercitano quotidianamente e cui va il nostro ringraziamento. La legalità non è uno slogan, ma una pratica da curare e attuare ogni giorno, in ogni azione pubblica e privata con coraggio e coerenza e nella felice collaborazione che si rafforza sempre di più tra chi lavora alla sicurezza della città. Il fatto che proprio stasera in Piazzale Picelli sia prevista la Cena della Legalità che faremo insieme a Libera è una felice coincidenza che dà più forza ai messaggi che dobbiamo continuare a lanciare".