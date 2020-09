Sequestrati 70 chili di alimenti scaduti in un ristorante di Parma

Prodotti alimentari scaduti e carenze igienico-sanitarie all'interno del magazzino. I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato, all'interno di un ristorante di Parna, 70 chilogrammi di prodotti scaduti - carne, pesce e prodotti da forno - nel corso di alcuni controlli mirati alla verifica delle condizioni igieniche all'interno di alcune attività di ristorazione in città. I militari, durante il controllo in un ristorante, hanno sequestrato i prodotti scaduti - e privi di etichetta con le indicazioni per la tracciabilità del prodotto. Oltre a questo i carabinieri hanno verificato la presenza di carenze igienico-sanitarie all'interno del magazzino. Al titolare del ristorante sono state comminate sanzioni per circa 3 mila euro. Il valore dei prodotti sequestrati è di circa 700 euro.

