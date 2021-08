Lagoni: quarto giorno di ricerche di Sergio Runci

Sono riprese nella mattinata di oggi, mercoledì 11 agosto, le ricerche di Sergio Runci, l'escursionista 39enne scomparso da quattro giorni nella zona dei Lagoni. I famigliari hanno lanciato un appello sui social, postato anche dal comune di Corniglio, per il suo ritrovamento.

Al lavoro, anche oggi, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna, insieme a Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. La macchina del trentanovenne residente in Lombardia è stata rinvenuta nel parcheggio del Rifugio Lagoni (Corniglio) nella notte tra sabato e domenica scorsi, e subito si sono mobilitate le ricerche su sentieri, prati in quota, pietraie e le numerose pareti rocciose presenti nella zona. Nei giorni scorsi, oltre alle squadre territoriali e unità cinofile che hanno setacciato la zona, sono stati compiuti dei sorvoli da parte dell'elicottero dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato: quest'ultima ha portato squadre di tecnici del Soccorso Alpino in quota per la bonifica di alcuni sentieri di crinale. Le ricerche, riprese intorno alle ore 8.30, proseguiranno per tutta la giornata: non sono esclusi ulteriori sorvoli da parte di elicotteri per perlustrare la zona o per movimentare squadre sul crinale tosco-emiliano.

L'appello dei famigliari

Sergio Runci, scomparso da sabato mattina 7 agosto. Ultimo avvistamento nel parcheggio dei Lagoni. Anni 38, altezza 170 centimentri. Al momento della scomparsa indossava: Maglietta smanicata bianca, Bermuda Jeans, Scarpe da camminata nere con righe rosse, Cappello Puma nero con logo bianco, Zaino nero tipo Invicta. Chiunque lo avesse visto può contattare il numero delle emergenze della Protezione Civile di Parma ?3355417500