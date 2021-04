Serra artigianale di marijuana nel salotto di casa: 30enne denunciato

Ha probabilmente abusato di sostanze psicotrope e ha iniziato ad urlare e ad agitarsi in modo molto evidente, all'interno della propria abitazione tanto che i vicini, preoccupati da quei rumori, hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono entrati a casa sua hanno trovato una vera e propria coltivazione casalinga di marijuana: piantine, vasi, aereatori, concimi, termometri, igrometri. Un 30enne, disoccupato e incensurato, è stato denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti: attualmente si trova ricoverato all'Ospedale Maggiore. I poliziotti lo hanno trovato nudo in bagno, in preda agitazione psicomotoria e lo hanno affidato alle cure dei sanitari.

All'interno dell'abitazione è stato trovato un grande quantativo di marijuana, oltre ad alcuni piccoli vasi di terra con piccole piantine in stato vegetativo.

Nel salotto è stata trovata una serra in plastica, con vasi, terra, concime, aeratori, igrometri, termometri, tubi di areazione.

Nell’armadio c'erano diversi rami appesi: si tratta di marijuana già essiccata e pronta per il consumo.