Nel negozio e in garage droga e una serra di hashish e marijuana: ai domiciliari commerciante 58enne

Il fiuto del cane antidroga dei carabinieri di Bologna ha messo nei guai un commerciante di 58 anni, titolare di un negozio di Fornovo Taro, arrestato perché trovato in possesso di 30 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana ed una serra a domicilio con 25 piante nonché materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. I carabinieri della Stazione di Fornovo Taro e l’unità cinofila di Bologna sono entrati per un controllo nell’esercizio commerciale gestito dal 58enne ed insospettiti dalla reazione del cane hanno proceduto a perquisire il locale, trovando nel luogo dove fiutava, nascosti in un contenitore di plastica, 30 grammi di hashish e la somma di quasi 350 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare nel garage una serra completa di lampade alogene per la coltivazione, areatori, sistema per irrigazione, semi, terriccio, fertilizzanti, vasi oltre a 300 grammi di marijuana, 25 piante da cui si ricava la sostanza stupefacente. Condotto in caserma è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in quanto nel corso della perquisizione il 58enne ha aggredito un militare nel tentativo di sottrarre la droga sequestrata. Al termine delle operazioni è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.